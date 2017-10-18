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Bella uslanmıyor! Şimdi de takipçilerini banyosuna soktu

Son dönemlerde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bella Hadid, bu kez iç çamaşırlarıyla banyosunda dans ettiği videosunu paylaştı

Bella uslanmıyor! Şimdi de takipçilerini banyosuna soktu

Son dönemlerde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bella Hadid, bu kez iç çamaşırlarıyla banyosunda dans ettiği videosunu paylaştı

18 Ekim 2017 Çarşamba 17:10
Bella uslanmıyor! Şimdi de takipçilerini banyosuna soktu
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GENÇ yaşında şöhret basamaklarını tırmanan ve adını dünya çapında bir marka haline getiren Bella Hadid, pek çok son dönem ünlüsü gibi sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanıyor.

TAKİPÇİLERİNİ BANYOSUNA SOKTU

Kız kardeşi Gigi Hadid'le birlikte renkli hayatlarını sosyal medya hesaplarından gözler önüne süren ikiliden Bella bu defa takipçilerini banyosuna soktu.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA DANS ETTİ

Geride bıraktığımız salı günü hesabından banyosunda çektiği bir videoyu paylaşan Bella, iç çamaşırlarıyla ayna karşısında dans ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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