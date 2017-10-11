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Belgeleri tek tek paylaşan Kadırgalı, suskunluğunu bir bozdu pir bozdu

Seda Sayan, "Zuhal Topal'ın programını karıştırması için adam tuttuğu kanıtlandı" haberlerine belgeleri paylaşıp cevap verdi. Kadırgalı, bir kez daha Topal'ı karşısına aldı

Belgeleri tek tek paylaşan Kadırgalı, suskunluğunu bir bozdu pir bozdu

Seda Sayan, "Zuhal Topal'ın programını karıştırması için adam tuttuğu kanıtlandı" haberlerine belgeleri paylaşıp cevap verdi. Kadırgalı, bir kez daha Topal'ı karşısına aldı

11 Ekim 2017 Çarşamba 14:03
Belgeleri tek tek paylaşan Kadırgalı, suskunluğunu bir bozdu pir bozdu
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İZDİVAÇ programlarının yayınlandığı dönemde  Seda Sayan ve eski sevgilisi  Erkan Çelik'in,  Zuhal Topal'ın programını karıştırması için Zekeriya Atak isimli şahsı parayla tuttuğu haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.  Zuhal Topal'ın yüzü güldü derken,  Seda Sayan belgeleri paylaşıp haberi yalanladı.

SEDA SAYAN AVUKATININ AÇIKLAMASINI PAYLAŞTI

Seda Sayan, avukatının yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından tek tek paylaşarak haberleri yalanladı. Kadırgalı, Zekeriya Atak'ı eski sevgilisi  Erkan Çelik'in tuttuğunu da belgelerle söylemiş oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Zuhal Topal'la İzdivaç programına geçen yıl katılan damat adayı Zekeriya Atak, dans eden gelin adayına ve sunucu  Zuhal Topal'a " Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız" diyerek canlı yayını terk etmişti. Atak'ı  Seda Sayan ve eski sevgilisi  Erkan Çelik'in tuttuğu iddia edilmişti.

İşte o belgeler:

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal TopalSeda Sayan
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