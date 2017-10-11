Belgeleri tek tek paylaşan Kadırgalı, suskunluğunu bir bozdu pir bozdu

İZDİVAÇ programlarının yayınlandığı dönemde Seda Sayan ve eski sevgilisi Erkan Çelik'in, Zuhal Topal'ın programını karıştırması için Zekeriya Atak isimli şahsı parayla tuttuğu haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Zuhal Topal'ın yüzü güldü derken, Seda Sayan belgeleri paylaşıp haberi yalanladı.

SEDA SAYAN AVUKATININ AÇIKLAMASINI PAYLAŞTI

Seda Sayan, avukatının yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından tek tek paylaşarak haberleri yalanladı. Kadırgalı, Zekeriya Atak'ı eski sevgilisi Erkan Çelik'in tuttuğunu da belgelerle söylemiş oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Zuhal Topal'la İzdivaç programına geçen yıl katılan damat adayı Zekeriya Atak, dans eden gelin adayına ve sunucu Zuhal Topal'a " Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız" diyerek canlı yayını terk etmişti. Atak'ı Seda Sayan ve eski sevgilisi Erkan Çelik'in tuttuğu iddia edilmişti.

İşte o belgeler: