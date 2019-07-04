Beklenmedik ayrılık! Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanma kararı aldı

OYUNCU çiften şaşırtan karar! 2014 yılında muhteşem bir düğünle nikâh masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor.

BOŞANMA NEDENİ: GÖRÜŞ AYRILIKLARI!

Yaptıkları ortak açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen çift, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

Çiftin üç yaşında Ada adında bir kızı var.

Uraz Kaygılaroğlu'nun boşanmayla ilgili açıklaması şöyle:





'HESAP KİTAP YAPMADAN, KİMSELERE SORMADAN EVLENDİK'

Ne denir bilemiyorum. Ben 27 Melis 25 yaşındaydık. Çok sevdik, aşık olduk. Hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş’ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot t-shirt ile evlendik.

5 yıllık evliliğimiz, aşkımız Ada ile ödüllendirdi. bugün o evliliğin sonuna geldik. evlerimizi ayırsak dahi sevgimizi ve saygımızı bir tutmak, kızımızı mutlu ayrı iki evde büyütmek, ömürlük dost ve yol arkadaşı olmak olmak adına bir karar aldık.

'5 YILLIK MACERANIN HER ANINA MİNNETTARIM'

Arkama baktığımda bu 5 yıllık maceranın her anına minnettar olduğumu söylemek isterim. Çocuğumuzu büyütürken kocaman ailemizde herkesin birbirini çok sevdiği, saygı duyduğu bir final olsun istedik.

Hayat uzun bir yolculuk ve biz bu yolculukta kötü hatıralara sahip çocuklar olarak kızımıza kötü hatıralar bırakmak istemedik. Bu süreci içimizde yaşamak, daha önceden de olduğu gibi gündemin dışında olmak isteriz.

Başta kızımız Ada ve ailemizin geri kalan üyeleri düşünüldüğünde buna saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Yanımızda olmuş olan herkese teşekkür ederim. Lütfen burada hayatımızda olmaya devam edin.

'YAN MAHALLEDE OLACAĞIM'

Melis’im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım.

Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu, Türk dizi oyuncusu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu. Aslen Balıkesirli.

Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynadı, 70. bölümde ayrıldı. Harem adlı dizide de Feminen Ağa rolünü canlandırdı.

Daha sonra ise TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırdı. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırdı.