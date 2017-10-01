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Beklenen haber geldi! Kıvanç, baba oluyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in bebek beklediği, ikilinin nazardan korktuğu için haberi sakladıkları öğrenildi

Beklenen haber geldi! Kıvanç, baba oluyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in bebek beklediği, ikilinin nazardan korktuğu için haberi sakladıkları öğrenildi

01 Ekim 2017 Pazar 17:50
Beklenen haber geldi! Kıvanç, baba oluyor
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YAKIŞIKLI oyuncu  Kıvanç Tatlıtuğ ve eşinden haber geldi. İkilinin bebek beklediği iddia edildi.

BAŞAK 2,5 AYLIK HAMİLE

Başak Dizer'in 2,5 aylık hamile olduğu söylenirken ikilinin bebeklerine nazar değmesinden korkutuğu için haberi sakladığı iddia edildi. İkili geçen yıl  Paris'te evlenmişti.

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Kıvanç TatlıtuğBebekParis
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