Bekarlığa böyle veda etti

ROL aldığı TOWIE (The Only Way is Essex) adlı TV şovuyla ünlenen 28 yaşındaki İngiliz yıldız bekarlığının son günlerini yaşıyor.



Bir dönem futbol dünyasına damgasını vuran 40 yaşındaki Rio Ferdinand ile evlenmeye hazırlanan Wright, bekarlığa da Mikonos adasında düzenlediği bir dizi parti ile veda etti.



Wright ve arkadaşları 24 Haziran'da havaalanında çekip paylaştıkları fotoğrafla adaya doğru yola çıktıklarını takipçilerine duyurdu.



O günden bu yana havuz başı partileri düzenleyen Kate Wright ve arkadaşları, eğlenceli kutlamaları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.



Kate Wright'ın hayatını birleştirmeye hazırlandığı Rio Ferdinand, bir dönem yıldızı parlamış olan eski bir futbolcu. Ferdinand, 2009 yılında evlendiği ilk eşi Rebecca Ellison'ı dört yıl önce kanser nedeniyle kaybetmişti. Bu evlilikten üç çocuğu bulunan Ferdinand, Kate Wright ile ikinci evliliğini yapacak.



Kate Wright ve Rio Ferdinand, 2017 yılından bu yana birlikteler.