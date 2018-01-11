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Bekaret tartışmasıyla gündem olan isim, Arka Sokaklar'da!

Bir dönem "Bekaret" tartışması ile gündeme gelen ünlü model Şebnem Schaefer, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da rol alacak

Bekaret tartışmasıyla gündem olan isim, Arka Sokaklar'da!

Bir dönem "Bekaret" tartışması ile gündeme gelen ünlü model Şebnem Schaefer, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da rol alacak

11 Ocak 2018 Perşembe 18:01
Bekaret tartışmasıyla gündem olan isim, Arka Sokaklar'da!
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YAPIMINI Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı 'Arka Sokaklar'da, manken Şebnem Schaefer konuk oyuncu oldu.

GÜZELLİK YARIŞMASINDA İKİNCİ OLDU

'Miss Germany 2006' güzellik yarışmasında ikinci olan Şebnem Schaefer, 'Arka Sokaklar'ın 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

"YELDA" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Ünlü manken, fenomen dizide; eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü, 'Şamil'in eşi 'Yelda' karakterine hayat verecek.
BEKARET TARTIŞMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Şebnem Schaefer, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Şenol İpek ve Özcan Deniz'in biseksüel olduklarını iddia ederek "Bu erkekler beni beyaz gelinlik giyecek kadar saf ve temiz bıraktı" demişti. Ünlü model, bu sözlerinden sonra katıldığı bir programda bekaret raporunu göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
BekaretTartışmaArka SokaklarOrhan Oğuz
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