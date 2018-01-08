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Bebek görmeye giden Alişan'ın hediyesi için düştüğü nota tepki yağıyor

Psikiyatr arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğum ziyaretine giden Alişan'ın hediye ettiği altın için "O kadar büyüktü ki yastığa takamadık." notunu düşmesi takipçilerinin tepkisini çekti

Bebek görmeye giden Alişan'ın hediyesi için düştüğü nota tepki yağıyor

Psikiyatr arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğum ziyaretine giden Alişan'ın hediye ettiği altın için "O kadar büyüktü ki yastığa takamadık." notunu düşmesi takipçilerinin tepkisini çekti

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:54
Bebek görmeye giden Alişan'ın hediyesi için düştüğü nota tepki yağıyor
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SÜREKLİ cimri olduğu haberleriyle gündeme gelen Alişan, verdiği her hediyeyi sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinin hışmına uğradı.

"TAKTIĞIM ALTININ AĞIRLIĞINDAN VE BÜYÜKLÜĞÜNDEN YASTIĞA TAKAMADIK"

Alişan, sevgilisi Buse Varol'u da alıp psikiyatr Aslı Karasaç'ın doğumu için ziyaret gitti. Bebeğe altın takan Alişan fotoğrafın altına, "Taktığım altının büyüklüğü ve ağırlığından yastığa takamadık. O derece yani" notunu düştü.

"GÖRGÜSÜZ" YORUMU YAĞDI

Alişan'ın hediye ettiği paylaştığını gören takipçileri ünlü türkücüyü topa tuttu. Takipçiler, Alişan'a "Görgüsüz" yorumumu yağdırdı.

Alişan'ın paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
Buse VarolAlişanMagazin
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