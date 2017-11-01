Bebeği olacağını öğrenince havalara uçan Özcan’a bir sürpriz daha!

ÖZCAN Deniz'in, 1 yıldır birlikte olduğu sevgili Feyza Aktan hamile olduğunu öğrenince çok sevinmişti. Nikah hazırlıklarına başlayan çift oğullarının olacağını öğrendi.
"BEBEK HEPİMİZE SÜRPRİZ YAPTI"
Sevgililer bebeklerinin kız olacağını söylüyordu Özcan Deniz " Bebek hepimize sürpriz yaptı. Kızım değil, oğlum olacak" diyerek yaşadığı sevinci hayranları ile paylaştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.