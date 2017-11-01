Bebeği olacağını öğrenince havalara uçan Özcan’a bir sürpriz daha!

ÖZCAN Deniz'in, 1 yıldır birlikte olduğu sevgili Feyza Aktan hamile olduğunu öğrenince çok sevinmişti. Nikah hazırlıklarına başlayan çift oğullarının olacağını öğrendi.

"BEBEK HEPİMİZE SÜRPRİZ YAPTI"

Sevgililer bebeklerinin kız olacağını söylüyordu Özcan Deniz " Bebek hepimize sürpriz yaptı. Kızım değil, oğlum olacak" diyerek yaşadığı sevinci hayranları ile paylaştı.