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Baygınlık geçiren isme, "şov yapıyor" denince ortalık karıştı

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da, Merve suya düşüp boğulma tehlikesi geçiriyor. Gönüllüler takımından Batuhan inanmayıp "Şov yapıyor." deyince herkes geriliyor

Baygınlık geçiren isme, "şov yapıyor" denince ortalık karıştı

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da, Merve suya düşüp boğulma tehlikesi geçiriyor. Gönüllüler takımından Batuhan inanmayıp "Şov yapıyor." deyince herkes geriliyor

25 Mart 2018 Pazar 10:47
Baygınlık geçiren isme, "şov yapıyor" denince ortalık karıştı
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler birbirine giriyor.

"ŞOV YAPIYOR BIRAKIN"

Oyun esnasında dengesini kaybedip suya düşen Merve suda baygın halde kalıyor. Gönüllüler takımından Batuhan, Merve'ye inanmayıp şov yaptığını iddia ediyor. Bunun üzerine Turabi "Sen böyle bir şey iddia edemezsin." deyip Batuhan'ın üzerine yürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
SurvivorşovMerve
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