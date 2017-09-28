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Başlamadan bitti!

Sunucu Ece Erken ile New York havalimanında samimi şekilde görüntülenen iş adamı Nazım Torbaoğlu'nun evli olduğu iddia edildi

Başlamadan bitti!

Sunucu Ece Erken ile New York havalimanında samimi şekilde görüntülenen iş adamı Nazım Torbaoğlu'nun evli olduğu iddia edildi

28 Eylül 2017 Perşembe 15:12
Başlamadan bitti!
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ECE Erken’in, 3 ay önce eşinden boşanan bir çocuk sahibi, iş adamı Nazım Torbaoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. New York havalimanında çekilen fotoğraf, dün bir magazin programında yayınlanmıştı. Görüntülerin gündem olmasının ardından Nazım Torbaoğlu, Uçankuş’a yaptığı açıklamada, “Arkadaş ortamında tanıştık, birkaç kez görüştük. Uyuşamadığımızı anladık ve bu arkadaşlığı sona erdirdik. Zaten bir ilişki değildi” ifadelerini kullandı. Ece Erken de “Birbirimizi tanışma aşamasında ayrıldık” dedi.

“NAZIM EVLİDİR, BENİMLE DE İLİŞKİSİ VAR”

Bugün de habere ilişkin önemli detaylara yer verildi, iş adamı Torbaoğlu’nun evli ve eski manken Songül Yıldırım ile sevgili olduğu iddia edildi. Eski manken Songül Yıldırım, “Nazım evlidir, ayrıca benimle de ilişkisi var. Ece de biliyor” dedi.

erkenece


“HANGİ KADIN EVLİ BİR ADAMLA BERABER OLUR?”

Canlı yayına bağlanan Ece Erken, “Ben geçen yıl tanışmıştım. O sırada boşandığını söylemişti, hatta 2 yıl olduğunu söylemişti. Doğru olduğuna inanmıştım. İnsanların bu kadar kötü olduğuna inanmak istemiyorum. Ben huzurlu bir şey istiyorum. Ben sevgilisiyle muhatap olur muyum? Bir yıl olmuş ondan ayrılalı, beni ilgilendirmiyor. Sevgilisiyle olan ilişkisinin bittiğini biliyorum. Bu kadın Nazım evliyken onunla beraberdi” dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sunucu Ece Erken, çıkan bu olaylardan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte Ece Erken’in yaptığı o paylaşım;

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Ece Erken
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