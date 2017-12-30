Başak çıldırdı....İşte kıskançlık krizi çıkaran kız!

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'da gerçekleşen çekimler sonrasında birbirini takip eden ikili, kısa videoda, asansörde mahsur kaldıkları sırada eğlenen iki çiftin hikayesini anlatıyor.

KIVANÇ -Başak Tatlıtuğ çiftinin arasında kıskançlık yaşanmasına neden olan Sheila Jorda , hafta içi televizyonlarda ortaya çıktı. Genç güzel, meğer Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni reklamında partneriymiş.

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