Barış Manço’ya sevgi seli! Akın akın geldiler

ÖLÜMÜYLE tüm Türkiye'yi yasa boğan Barış Manço'yu sevenleri unutmadı. Ünlü sanatçı, ölümünün 20. yıldönümünde eşi, çocukları ve çok sayıda hayranının katılımı ile mezarı başında anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ölümünün 20. yıldönümü nedeni ile Kadıköy ve Beşiktaş'tan mezarın bulunduğunu Kanlıca'ya vapur kaldırdı.

BEŞİKTAŞ VE KADIKÖY'DEN VAPUR KALDIRILDI

Vapur, önce Kadıköy İskelesi'nde bekleyen sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı ve çoçukları Doğukan ve Batıkan Manço ile hayranlarını aldı. Ardından Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapur, sanatçının burada bekleyen hayranlarını alarak Kanlıca'ya doğru yola çıktı.

SANATÇININ ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Hınca hınç dolan vapurda sanatçının çok sayıda hayranı ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı. Öğrenciler ve İzManço isimli müzik grubu, yolculuk boyunca sanatçının eserlerini seslendirdi.

"SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ"

Sanatçının eşi ve her iki oğlu burada kısa birer açıklama yaptı. Eşinin hayranlarına seslenen Lale Manço Ahıskalı, "Sizleri çok seviyoruz" dedi. Babasının tam 20 yıl önce bugün defnettiklerini belirterek Batıkan Manço, "Bizleri çok onurlandırdınız, gururlandırdınız. Çok sağ olun" dedi.

POSTERİ MEZARIN ÜZERİNE SERİLDİ

Vapurun Kanlıca İskelesi'ne yanaşması ile mezarlığa gidildi. Hayranları, mezara karanfiller bıraktı. Atatürk'ün bir posteri de mezarın üzerine serildi.

KUR'AN'I KERİM OKUNDU

Sanatçının mezarı başında, sanatçının eşi ve çocuklarının katılımı ile Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.Sanatçının bazı hayranlarının duygulu anlar yaşadığı görüldü.

"BİR SANATÇININ ULAŞABİLECEĞİ EN BÜYÜK MERTEBE"

Lale Manço Ahıskalı, anmanın ardından, "Ne kadar büyüdüğünü düşünüyorum; sevginin de ailenin de kalplerin de. Çünkü burada o kadar çok çocuk var ki. Biraz önce biri ben geldiğimde çocuktum, çok ağlamıştım, hatırlıyor musunuz beni dedi ve ilk çocuğuyla geldi. Bu bir sanatçının ulaşabileceği en büyük mertebe diye düşünüyorum. Ruhu şad oluyor gerçekten" dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 16:59