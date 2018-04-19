Barış çubuğu: Ajda yegane star!

SÜPERSTAR ile Diva’nın arasındaki buzlar eriyor. Bülent Ersoy, önceki gün jüri koltuğunda oturduğu Kanal D’nin Popstar yarışmasında Ajda Pekkan’a övgüler yağdırdı. Bir yarışmacının Pekkan’ın ‘Yaz Yaz’ şarkısını söylemesi üzerine Ersoy, “Ajda Pekkan gelmiş, geçmiş, gelecekte örnek gösterilecek yegane stardır” diye konuştu. 5 yıldır küs olan ikili, mahkemelik olmuştu. Kavga, Bülent Ersoy’un 2013’te bir iftar yemeğinde kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan için “Hödük, ucube” demesiyle başlamıştı.