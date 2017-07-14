Barış Arduç'un bebek sevinci!

YAKIŞIKLI oyuncunun geçen yaz evlenen abisi Onur Arduç, ailesine bebek haberi verdi. Eşi Özge Arduç hamile.
Barış Arduç'la geçen günlerde Alaçatı'da buluşup baş başa yemek yerken fotoğraf paylaşan Onur Arduç'un bir yıl önce evlendiği Özge Arslan hamile... "Deliha" filminin çekimlerinde yakınlaştığı Gupse Özay'la ilişkisi evliliğe doğru giden Barış Arduç da bir röportajında baba olmak istediğini ''Ben de ailemi kurmak istiyorum.İşinde başarılı, ailesiyle kaliteli zaman geçiren, iyi bir baba olmak en büyük hedefim" sözleriyle ifade etmişti.
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