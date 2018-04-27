Barış Arduç'tan 'ayrılık' iddiasına cevap

25 gün dövüş dersleri aldığını belirten Barış Arduç, “Tayland’da Muay Thai gibi bir takım dövüş sporları öğrendim” dedi.

Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Gupse Özay ile ayrılık iddialarını ise “Öyle bir şey yok. Her şey yolunda” diye yalanladı.