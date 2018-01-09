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Barbie bebek Ken'e benzemek için 2 milyon lira harcadı, sonuç bu!

Barbie bebek Ken'e benzemek için 2 milyon lira harcayan 34 yaşındaki Rodrigo Alves yeni görüntüsüyle kameraların karşısına geçti

Barbie bebek Ken'e benzemek için 2 milyon lira harcadı, sonuç bu!

Barbie bebek Ken'e benzemek için 2 milyon lira harcayan 34 yaşındaki Rodrigo Alves yeni görüntüsüyle kameraların karşısına geçti

09 Ocak 2018 Salı 22:56
Barbie bebek Ken'e benzemek için 2 milyon lira harcadı, sonuç bu!
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BARBİE bebek Ken'e benzemek için yaptırdığı plastik cerrahi ameliyatlarıyla gündemden düşmeyen 34 yaşındaki Rodrigo Alves yeni görüntüsüyle kameraların karşısına geçti.

2 MİLYON 40 BİN LİRA HARCADI

Sadece tipini değil, giyim şeklini de ona benzetmeye çalışan 34 yaşındaki Alves, yıllardır vücudunu değiştirmeye çalışıyor ve bunun için de 400 bin Sterlin yani yaklaşık olarak 2 milyon 40 bin TL harcamış.

Yakında 60'ıncı ameliyatı olacak olan Alves, geçtiğimiz gün news.com.au sitesine bazı açıklamalar yaptı. 28 bin Sterlin ödeyerek vücudundan 6 kaburgayı çıkarttıracağını belirten Alves, oldukça gergin olduğunu da sözlerine ekledi: "Evet, gerginim. Çünkü yağ aldırmayacağım. Kaburgalarımdan bahsediyoruz."

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BarbieKenRodrigo Alves
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