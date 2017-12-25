Banu Parlak albüm gelirini mülteci çocuklara bağışlayacak

STALK Nişantaşı adlı mekanda sahne alan ve mekanı hınca hınç dolduran iki ünlü isim müzikseverleri kendilerine hayran bıraktı.
“Narin Yarim” ve “Dura Dura” parçalarını yeniden uyarlayarak yaptığı single albümlerle elde ettiği başarının ardından keyfinin yerinde olduğu görülen Banu Parlak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmaya hazırlanıyor.
ALBÜM GELİRİ MÜLTECİ ÇOCUKLARA
Banu Parlak “Savaşın Sonu Yok” isimli single albümünün tüm gelirini savaş mağduru mülteci çocuklara bağışlayacağını açıklamıştı. Bu anlamlı projeye bir destek de Stalk Nişantaşı’ndan geldi. Mekanın işletme müdürü Samet Zorlu projeye destek verdiklerini açıkladı.
Başarılı şarkıcı, “Savaşın Sonu Yok” şarkısının klibini Hatay’daki mülteci kampında çekeceklerini belirterek çok heyecanlı olduğunu açıkladı.
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