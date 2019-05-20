Banu Alkan: Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu

KANAL D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan 61 yaşındaki Banu Alkan, "Türk Sineması'nın starları olarak son nesiliz. Bizden sonra gelmedi. Ben hâlâ zirvedeyim" diye konuştu. Alkan, "Hiç maddi sıkıntı çektiniz mi?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: "Herkes zor zamanlar geçirir. Herkes gibi ben de ekonomik olarak zorlandım. Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu." Eski günleri özlemediğini söyleyen Alkan, "Ben çok güzel yaşıyorum. 80'li yıllarda saçımı boyatmak için yurt dışına, Paris'e gider gelirdim. Bütün gazeteler günlerce bunu yazardı. Hepsi seyircime saygımdan" dedi.