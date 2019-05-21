Banu Alkan: Paris’e saçımı boyatmaya gidemediğim zamanlar oldu

KANAL D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan 61 yaşındaki Banu Alkan, "Türk Sineması'nın starları olarak son nesiliz. Bizden sonra gelmedi. Ben hâlâ zirvedeyim" diye konuştu.

Alkan, "Hiç maddi sıkıntı çektiniz mi?" sorusuna ise "Herkes zor zamanlar geçirir. Herkes gibi ben de ekonomik olarak zorlandım. Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu" yanıtı verdi.

Eski günleri özlemediğini söyleyen Alkan, "Ben çok güzel yaşıyorum. 80'li yıllarda saçımı boyatmak için yurt dışına, Paris'e gider gelirdim. Bütün gazeteler günlerce bunu yazardı. Hepsi seyircime saygımdan. Paris’e saçımı boyatmaya gidemediğim zamanlar da olmuştu. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Alkan, “Amerikalı sevgilimle hiç görüşmedik, hep telefonla konuştuk. Kendisi Los Angeles’ta yaşıyordu. İstanbul’a gelmek istedi. Sevgilimle tokalaşmamak için ‘şehir dışındayım’ dedim. Ben Türkiye’nin en namuslu kadınıyım” ifadesini kullandı.

“Beren Saat star değil, star olmaya çalışıyor. Öyle 2-3 dizi çekmekle star olunmuyor. Ben 42 film çektim. Film çekmekten genç kızlığımı yaşayamadım. İstesem yine film çekerim ama çekmiyorum. Artık biraz genç kadınlığımı yaşamak istiyorum” diyen Alkan; Burcu Esmersoy, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman ile birlikte yaptığı programla ilgili de konuştu. Alkan "Herkes haddini bilecek, bizim gibi isimlerle bir arada olsun, yıldızın orada parladı. Üstün olmak otorite olmak istiyordu. Bana üstünlük tasladı ve ben de ona 'Sen kimsin' dedim. Burcu Esmersoy bana 'Seni sosyal medyadan takip etmem' dedi” sözlerini kullandı.