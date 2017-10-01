Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük Burç Yorumu
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
banner468

"Bana hiçbir şey olmaz" diyen Gülben, psikolojik tedavi görüyor

Zamanında "Bana hiçbir şey olmaz" diyerek açıklamalarda bulunan Gülben Ergen, evli iş adamıyla yaşadığı ilişkiyle gündeme geldikten sonra psikolojik tedavi görmeye başladı

"Bana hiçbir şey olmaz" diyen Gülben, psikolojik tedavi görüyor

Zamanında "Bana hiçbir şey olmaz" diyerek açıklamalarda bulunan Gülben Ergen, evli iş adamıyla yaşadığı ilişkiyle gündeme geldikten sonra psikolojik tedavi görmeye başladı

01 Ekim 2017 Pazar 12:28
"Bana hiçbir şey olmaz" diyen Gülben, psikolojik tedavi görüyor
banner404

SON 2 haftadır evli adamlarla yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen  Gülben Ergen, soluğu psikolokik danışma merkezinde aldı. Ergen, Kapıda kameraları görünce çareyi yan binada bulunan kuaförden kaçmakta buldu.

ZOR GÜNLERİN ARDINDAN SOLUĞU PSİKOLOGTA ALDI

Erhan Çelik ile evli olduğu dönemde İzmirli iş adamı  Tolga Duğles ile ilişki yaşadığı iddia edilen  Gülben Ergen hakkında sayısız haber çıktı. Bu ilişkinin ardından eski defterlerde açılmaya başlanında Ergen, soluğu psikoloğun yanında aldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tolga DuğlesGülben ErgenErhan ÇelikKuaför
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar'ın eşinden iç çamaşırı markasına özel ateşli pozlar!
Serdar'ın eşinden iç çamaşırı markasına özel ateşli pozlar!
Neslihan'ın makyajsız ve takma saçsız halini gören şoke oldu
Neslihan'ın makyajsız ve takma saçsız halini gören şoke oldu
Jelena yengeden bomba itiraflar: Çıplak yemek yapıyorum
Jelena yengeden bomba itiraflar: Çıplak yemek yapıyorum

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim