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"Bana bir şey olmaz" diyen Gülben'i ifşa etmek, pahalıya patladı

Yıllar önce "Bana bir şey olmaz" diyen Gülben Ergen'in evli iş adamıyla yaşadığı aşkı ifşa eden Yeşim Salkım, 2 işinden birden oldu

"Bana bir şey olmaz" diyen Gülben'i ifşa etmek, pahalıya patladı

Yıllar önce "Bana bir şey olmaz" diyen Gülben Ergen'in evli iş adamıyla yaşadığı aşkı ifşa eden Yeşim Salkım, 2 işinden birden oldu

06 Ekim 2017 Cuma 11:33
"Bana bir şey olmaz" diyen Gülben'i ifşa etmek, pahalıya patladı
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GEÇTİĞİMİZ haftalarda, İzmirli evli iş adamı  Tolga Duğles ile aşk yaşayıp o eski eşi  Erhan Çelik'i aldatan  Gülben Ergen gündeme bomba gibi düşmüştü. Kimsenin konuşmaya cesaret edemediği şeyleri söyleyen  Yeşim Salkım, 2 işinden de oldu.

"HEM TV PROGRAMINI HEM SİNEMA PROJESİNİ ELİMDEN ALDILAR"

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayına katılan  Yeşim Salkım yaşadığı zor günleri anlattı. Salkım, "Gülben Ergen'i ifşa edip konuştuktan sonra bir televizyon programı bir de sinema projem vardı elimden aldılar." ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
YEŞİM SALKIMGÜLBEN ERGENİ
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