"Bana bir şey olmaz" diyen Gülben'i ifşa etmek, pahalıya patladı

GEÇTİĞİMİZ haftalarda, İzmirli evli iş adamı Tolga Duğles ile aşk yaşayıp o eski eşi Erhan Çelik'i aldatan Gülben Ergen gündeme bomba gibi düşmüştü. Kimsenin konuşmaya cesaret edemediği şeyleri söyleyen Yeşim Salkım, 2 işinden de oldu.
"HEM TV PROGRAMINI HEM SİNEMA PROJESİNİ ELİMDEN ALDILAR"
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayına katılan Yeşim Salkım yaşadığı zor günleri anlattı. Salkım, "Gülben Ergen'i ifşa edip konuştuktan sonra bir televizyon programı bir de sinema projem vardı elimden aldılar." ifadelerinde bulundu.
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