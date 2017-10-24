Bakıcıdan dayak yerken kocasının film izler gibi izlemesini affetmedi

60 yaşındaki Moldovalı bakıcının kendisini darp ettiği gerekçesiyle geçen hafta savcılığa şikâyette bulunan oyuncu Meral Kaplan, iş adamı eşine boşanma davası açtı. Kaplan eşinden milyonluk tazminat talebinde bulundu.

"BUNDAN SONRA KIZIM VE BEN VARIZ"

Meral Kaplan ile iş adamı Erhan Kanioğlu 2011'de evlenmişti. Çiftin bir kızı oldu ancak mutlulukları uzun sürmedi. Meral Kaplan, sosyal medyada kızıyla bir paylaşımda bulundu ve "Bundan böyle minik kızımla ben varız ve yolumuza beraber devam edeceğiz" diye yazdı. Kısa sürede paylaşımını kaldırdı ve eşiyle olan tüm kareleri sildi.

''CANIMI ZOR KURTARDIM''

Meral Kaplan geçen hafta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek 60 yaşındaki Moldovalı bakıcısının kendisini darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Bir televizyon programında konuşan Meral Kaplan, "Bakıcımız 60 yaşındaydı. Ayrılmak istiyordu. Ben de 'Sen yavaş yavaş ayrıl, biz de başka birini bulalım' dedim. Beni ittirdi, başım betona çarptı. Ardından kalktım, vazoyu kafamda kırdı. Bir saat sürdü bu çekişme. Polise gitmemem için beni odaya kilitledi. Çığlıklarımı duyan komşularım beni kurtardı. Bakıcım beni darp ederken eşim de beni izledi. Beni en çok üzen şey eşimin bu duruma tepkisiz kalmasıydı Yıllardır o kadınla birlikte üzerimde hâkimiyet kuruyordu. Canımı zor kurtardım. Daha sonra bakıcı benden özür diledi" dedi.