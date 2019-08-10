Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdı

YILLAR önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programına katılan ve sonrasında şarkıcı olan Bahar Candan'ın olay yaratan görüntüleri ortaya çıktı. Bahar Candan, karşısında bacaklarını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Bahar Candan, arkadaş grubuyla oturduğu esnada karşısındaki genç kıza önce tokat attı sonra da tekme ve yumruklarla saldırdı. Karşısındaki kadına bir anda saldıran Bahar'ı arkadaşları engellemekte güçlük çekti. Candan'ı kavga videosu ise sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

'ANNEME KÜFÜR ETMİŞTİ'

Bahar Candan hızla yayılan dayak videosunun ardından Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte o açıklama: "Arkadaşlar , merhaba. Bu iki buçuk yıl önce yaşanan bir olay. O kız benim kardeşim gibidir, çok severim. Ama anneme küfür etmişti, o yüzden yaşanmıştı bu olay."