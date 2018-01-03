Bade İşçil: Erkekler muhtaç bir canlı türü

STAR TV’deki ‘Ufak Tefek Cinayetler’de oynayan Bade işçil, Vogue Dergisi’ne verdiği röportajda erkekler hakkında bir tespit yaptı.

"KAFALARI DAHA NET VE SADE"

İşçil, "Babama ve 3 yaşındaki oğlum Azur’a bakıyorum, hangi yaştan olursa olsun erkekler daha düz. Kafaları bizlerden daha net ve sade çalışıyor. Ayrıca erkek kadına göre; daha muhtaç bir canlı türü. Hep de nazlılar." dedi.