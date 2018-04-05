Bacak Dekoltesini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi

KARADAYI dizisiyle hayatımıza giren İpek Yalova, başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in oynadığı 'Can Feda' filminde de rol aldı. Filmin dünkü galasında ise bacak dekoltesini göstermek için adeta şekilden şekle girdi.
CUMA GÜNÜ VİZYONDA OLACAK
Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in yer aldığı 'Can Feda' isimli filmin galası dün gerçekleşti. Cuma günü gösterime girecek olan filmde Karadayı dizisinden tanıdığımız İpek Yalova da rol aldı.
DEKOLTESİNİ GÖSTERMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI
Geçtiğimiz ay bir müzik dinleme aplikasyonunun etkinliğine katılan Hailey Baldwin'in üzerinde gördüğümüz Jacquemus marka, derin bacak dekolteli siyah elbise ile gecede boy gösteren İpek Yalova'nın dekoltesini göstermek için ekstra çaba sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı.
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