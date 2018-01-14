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Babam küser diye öpüşme sahnesi yazmıyorum

Gupse Özay, verdiği röportajda "Babam küser diye filmlerimde öpüşme sahnesi yazmıyorum." diyerek ailesine olan düşkünlüğünü anlattı

Babam küser diye öpüşme sahnesi yazmıyorum

Gupse Özay, verdiği röportajda "Babam küser diye filmlerimde öpüşme sahnesi yazmıyorum." diyerek ailesine olan düşkünlüğünü anlattı

14 Ocak 2018 Pazar 15:04
Babam küser diye öpüşme sahnesi yazmıyorum
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DELİHA 2 filmi için oldukça heyecanlı olan Gupse Özay Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu'na röportaj verdi. Özay, röportajda samimi itiraflarda bulundu.

"ÖPÜŞME SAHNESİ YAZMIYORUM"

Gupse Özay, "Babam küser diye öpüşme sahnesi yazmıyorum." deyince Cengiz Semercioğlu, "Muhafazakar mısın?" diye sordu. Özay bu soruyu şöyle cevap verdi: "Muhafazakâr değilim. Saygılıyım diyelim. Babama da çok düşkünüm. Babam çevreci ve aktivisttir. Belki bu röportajı okuyunca "Niye benimle ilgili böyle dedin!" diyebilir. Aslında tam bir İzmirliyim. Marjinalliğe müthiş desteğimdir."

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HürriyetDelihaCengiz SemercioğluGupse ÖzayMagazin
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