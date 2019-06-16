Babalar Günü'nde evlat acısı

Gazeteci Tevfik Yener ve ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in oğulları Hasan Ali Yener (44) hayatını kaybetti.
HASAN Ali Yener için salı günü Beykent Hz.Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.
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