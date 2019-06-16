Babalar Günü'nde evlat acısı

Gazeteci Tevfik Yener ve ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in oğulları Hasan Ali Yener (44) hayatını kaybetti.

Babalar Günü'nde evlat acısı
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HASAN Ali Yener için salı günü Beykent Hz.Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

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