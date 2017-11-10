Baba sende Aleyna’nın telefonu var mı?

ÜNLÜ şovmen Cem Yılmaz, Brand Week İstanbul etkinliğinde sahneye çıktı. Esprileriyle izleyenleri kahkahalara boğdu.

- Oğlum Kemal 5 yaşında. Aleyna Tilki’nin telefonunu 5 kez sordu. “Baba senin hafızanda Aleyna Tilki’nin telefonu var mı?” diye. “Oğlum bu kadar erken başlamaya gerek yok. Aleyna Tilki orada, daha çok küçük. O da seninle beraber büyüyecek” dedim.