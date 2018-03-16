Baba olmak için gün sayıyor

CADDE'NİN haberine göre, Toprak, doğumun tarihini soran gazetecilere, "41 gün kaldı kızımızı kucağımıza almaya. Gerçekten çok heyecanlıyız. Son hazırlıkları yapıyoruz, artık gün sayıyoruz" dedi.
Geçtiğimiz hafta sahne almak için İzmir'e giden, burada İbrahim Tatlıses'i ziyaret eden Toprak, "İbrahim ağabeyimden babalık tüyoları aldım. Çok şükür kendisini de çok sağlıklı gördüm" ifadelerini kullandı.
Eşi Hilal Toprak, fotoğraflarını çeken gazetecilere "Çok kilolu çıktıysam inceltin biraz" diyerek espri yaptı.
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