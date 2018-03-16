Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Baba olmak için gün sayıyor

Ferman Toprak ile eşi Hilal Toprak bir alışveriş merkezinde görüntülendi

Baba olmak için gün sayıyor

Ferman Toprak ile eşi Hilal Toprak bir alışveriş merkezinde görüntülendi

16 Mart 2018 Cuma 13:56
Baba olmak için gün sayıyor
banner404

CADDE'NİN haberine göre, Toprak, doğumun tarihini soran gazetecilere, "41 gün kaldı kızımızı kucağımıza almaya. Gerçekten çok heyecanlıyız. Son hazırlıkları yapıyoruz, artık gün sayıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta sahne almak için İzmir'e giden, burada İbrahim Tatlıses'i ziyaret eden Toprak, "İbrahim ağabeyimden babalık tüyoları aldım. Çok şükür kendisini de çok sağlıklı gördüm" ifadelerini kullandı.

Eşi Hilal Toprak, fotoğraflarını çeken gazetecilere "Çok kilolu çıktıysam inceltin biraz" diyerek espri yaptı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.03.2018 17:44
Anahtar Kelimeler:
Ferman ToprakHilal ToprakBaba Olmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıllar önce çıkan gazete kupürü, Seren'in yalanını ortaya çıkardı
Yıllar önce çıkan gazete kupürü, Seren'in yalanını ortaya çıkardı
Rihanna isyan etti: Kendinizden utanın!
Rihanna isyan etti: Kendinizden utanın!
Acun Ilıcalı'ya dava şoku
Acun Ilıcalı'ya dava şoku

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim