Baba-oğul alışveriş turunda

İBRAHİM Kutluay, yoğun geçen iş gününün yorgunluğunu oğlu Ömer ile vakit geçirerek attı. İstinyePark AVM'de kısa bir alışveriş turu atan baba-oğul, daha sonra La Petite Maison'a geçerek, keyifli bir akşam yemeği yedi.