Baba-oğul alışveriş turunda

İBRAHİM Kutluay, yoğun geçen iş gününün yorgunluğunu oğlu Ömer ile vakit geçirerek attı. İstinyePark AVM'de kısa bir alışveriş turu atan baba-oğul, daha sonra La Petite Maison'a geçerek, keyifli bir akşam yemeği yedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.