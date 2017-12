Azra Kohen açıkladı! Fi dizisi bitiyor

Fi-Çi-Pi’nin yazarı Azra Kohen geçen gün katıldığı bir radyo programında ‘Fi Çi Pi' kitap üçlemesinden uyarlanan ve cesur sahneleriyle ilgi uyandıran diziyi bitireceklerini açıkladı. İşte Kohen’in o açıklaması; “Birinci sezonda ilk bölüm evet kitaba bağlı ama ikinci bölümden sonra her şey değişiyor. Üçüncü bölümden itibaren kitaptaki referans noktaları sabit kalarak, sadece birinci sezon için söylüyorum, bambaşka bir hikaye anlatıyorlar. İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım. Buradan Ay Yapım toplantısına gideceğiz. Doğru olanı yapmak lazım, şu an kendi merkezinden çıktığı için amacına hizmet etmediği için devam etmesinin bir anlamı yok. Oturduğum yerden çok güzel para kazandığımız düşünebilir insanlar ama beni gerçekten yakından tanıyanlar ve anlayanlar bilsinler ki, benim amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlış gittiği zaman durdurmak için elimden geleni yapıyorum.”

“DÜŞMAN EDİNECEKSEM YAVRULARIMI KORUMAK İÇİN EDİNİRİM”

“Normalde dört sezon sürmesi gereken bir şeyi de ikinci sezonda bitirmek büyük hesaplaşmalara yol açıyor. Düşman edinmeden bunu becerebileceğime inanıyorum. Edineceksem de yavrularımı korumak için, bir anne gibi davranmam gerekir. Dayağımı yemesi gereken varsa atarım. Dizinin muazzam bir ekibi var. Çok değişik bir standartta bu topraklarda çekilen bir dizi. Mert Baykal çok yetkin bir yönetmen. Aynı zamanda yapımcımız da çok iyi. Asla haksızlık etmek istemiyorum. Sorun bu kitapların senaryosunun çok önceden hazır olup sete gidilmesi gerekiyordu. Şu an bazen senaryoyu bekliyoruz, bazen uzun sürüyor, bazen başka aksilikler çıkıyor. Bu proje Ay Yapım'ın en gözde projesi. Bunu bana her zaman hissettirdiler. Fakat malzemenin yoğunluğu o kadar fazla ki, o yoğunluğun içinden bir hikaye çıkartıp 60 dakikaya sığdırmak çok zor. Belli yerlere dokunmadan çıkartılan bir hikaye de hikayenin özüne uygun olmuyor. Ellerinden geleni yaptılar. Bu topraklarda bu işi yapabilecek en iyi ekiple çalıştığıma eminim.”

Kaynak: Sözcü