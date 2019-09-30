banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Azra Akın müjdeyi verdi!

Azra Akın, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. İş görüşmesi yaptığını söyleyen oyuncu, “Oğlum Demir artık bir yaşına geldi. Çalışmaya başlayacağım” dedi

MAGAZİN 29.09.2019, 10:23 29.09.2019, 10:26
Azra Akın müjdeyi verdi!
banner404

AKIN, “Hem iş hem annelik zor olmayacak mı” sorusuna ise tepki gösterdi: “Bu soruyu, hep kadınlara soruyorsunuz. Erkeklere soruluyor mu bu soru? Çocuğun anneye ne kadar ihtiyacı varsa babaya da var.”

#Azra Akın #Akmerkez
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:44
Öğle 12:53
İkindi 16:14
Akşam 18:51
Yatsı 20:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545