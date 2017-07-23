Azra Akın'ın kınası yakıldı

ÖNÜMÜZDEKİ ay Atakan Koru ile dünyaevine girecek olan Azra Akın, her gelin adayı gibi önce kınasını yaktı... 1981 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Kainat Güzeli, önceki akşam yakın dostları Songül Öden ve Arzum Onan'ın yaptığı sürprizle havalara uçtu. Öden ve Onan, Azra Akın'a sürpriz yaparak 10 kişilik kız arkadaş grubunu Suadiye'deki bir mekanda buluşturdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hem bekarlığa veda hem de kına konseptine uygun olarak hazırlanan mekana girince şok olan Akın, eğlencesine önce Samba yaparak başladı. Bir süredir aldığı dans derslerinde öğrendiklerini başarıyla sergileyen güzel oyuncu, performansıyla mest etti. Ardından düzenlenen kına töreninde ise duygusal anlar yaşandı. Kına geceleriyle özdeşleşen 'Yüksek Yüksek Tepeler' şarkısı eşliğinde ellerine kına yakılan Azra Akın, bu tören esnasında bir ara gözyaşı döktü.