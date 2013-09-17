Azıcık ucundan

GÜNEYLİOĞLU ailesinin biricik oğulları 7 yaşındaki Abdullah Arslan’a geçtiğimiz akşam Club Park Alanya’da şık bir sünnet düğünü düzenlendi. Evin önünden davullu zurnalı konvoylarla hareket eden ekip, Atatürk Caddesi’ni turladıktan sonra düğünün yapılacağı salona geldi. Club Park Alanya’nın renkli atmosferinde gerçekleştirilen sünnet düğününe Güneylioğlu ailesinin yakınları, arkadaşları, aile dostları ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Misafirlerini kapıda karşılayan Güneylioğlu çifti; şıklıkları, uyumları ve sempatik tavırlarıyla gecenin ilgi odağı oldu. Düğün öncesi slayt gösterileri eşliğinde perdeye yansıtılan Abdullah Arslan’ın fotoğrafları, davetliler tarafından oldukça beğenildi. Slow müzik eşliğinde yemeklerini yiyen davetliler, ara ara sohbet etme imkânı buldular. Davulcu Ramazan, Sami ve Necati’nin hareketlendirdiği düğünde pist bir an olsun boş kalmadı. Çiftler dans ederken minikler de kendi yaş gruplarından arkadaşlarla pistteki atmosfere uyum sağladılar. Daha sonra ‘Gangnam Style’ dansı yapan sünnet çocuğu Abdullah Arslan ve arkadaşları, büyük alkış topladı. Davetlileriyle yakından ilgilenerek, hiçbir detayı atlamayan Güneylioğlu çifti, daha sonra sünnet olan oğulları Abdullah Arslan ile birlikte düğün pastasını kestiler. Sünnet çocuğuna çeşitli hediyeler takdim ederek tebrik eden davetliler, daha sonra Abdullah Arslan ve ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek anı ölümsüzleştirdi.



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