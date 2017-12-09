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Aysun Kayacı'nın ev hanımı Aysun Kapancı'ya dönüşme hikayesi

15 yaşında fuarlarda stant görevlisi olarak başladığı mankenlik mesleğini yıllarca sürdürdükten sonra ekranlara ve oyunculuğa transfer olan Kayacı, şov dünyası defterini tamamen kapattı

Aysun Kayacı'nın ev hanımı Aysun Kapancı'ya dönüşme hikayesi

15 yaşında fuarlarda stant görevlisi olarak başladığı mankenlik mesleğini yıllarca sürdürdükten sonra ekranlara ve oyunculuğa transfer olan Kayacı, şov dünyası defterini tamamen kapattı

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:19
Aysun Kayacı'nın ev hanımı Aysun Kapancı'ya dönüşme hikayesi
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35 yaşındaki Kayacı, evlendi, soyadını değiştirdi.

Röportaj tekliflerini “Ev hanımları hiç röportaj yapıyor mu?” diyerek esprili bir dille reddeden Aysun Kayacı'ının ev hanımı Aysun Kapancı'ya dönüşümünün hikayesi:

Bir dönem Galatasaraylı Emre Aşık ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminde manşetlerden düşmeyen Aysun Kayacı, 2012 yılında Londra'da yatırım bankacısı olarak çalışan Efe Kapancı ile evlenip İngiltere'ye yerleşti.

Bir dönemin magazin ikonu şimdilerde ancak İstanbul'a yaptığı ziyaretlerle haber oluyor.

Bir dönem Türk erkeklerinin en gözde isimlerinden biriydi.

Müjde Ar ile birlikte sunduğu programda "Benim oyumla çobanın oyu bir değil" diyerek uzun süre gündemde kalan Aysun Kayacı, Efe Kapancı isimli iş adamıyla evlenerek sırra kadem bastı.

Güzel oyuncunun gündemden elini eteğini çekmesinde cep telefonundaki çıplak resimlerinin internete sızdırılması da etkili oldu.

Hiçbir şekilde basına malzeme vermeyen güzel oyuncu, eşinin soyadını da alarak Aysun Kapancı adıyla anılmaya başladı.

Kılık kıyafetinde de büyük değişiklik yapan Kayacı, artık iddialı elbiseler giyinmiyor.

Kaynak: Milliyet

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Aysun Kayacı
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