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Ayrılık iddialarına içinde "Namus" geçen zehir zemberek yanıt

Metin Hara, Adriana Lima ile ayrıldılar haberlerine sosyal medyadan uzunca bir yazı paylaşarak "Ortaya atılan iddialar benim ve birlikte olduğum kişinin namusunu zedeliyor" dedi

Ayrılık iddialarına içinde "Namus" geçen zehir zemberek yanıt

Metin Hara, Adriana Lima ile ayrıldılar haberlerine sosyal medyadan uzunca bir yazı paylaşarak "Ortaya atılan iddialar benim ve birlikte olduğum kişinin namusunu zedeliyor" dedi

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:46
Ayrılık iddialarına içinde "Namus" geçen zehir zemberek yanıt
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DÜNYACA ünlü model Adriana Lima ile sevgili olan Metin Hara, ilişkisi başladığı günden beri "Ayrıldılar" iddialarına maruz kaldı. Sosyal medyada gündem olan Metin Hara dayanamayıp Instagram'dan cevap verdi.

"İNSANIN İTİBARINI NAMUSUNU ZEDELEYECEK İDDİALAR"

Metin Hara yaptığı açıklamada "Başından beri kadına/insana karşı şiddetin tam karşısında yer aldım. Dilim döndüğünce, kalbim el verdiğince... Şiddet aslında bir anda kurşun olup saplanmıyor insanın kalbine... Önce iç savaşla başlıyor. Kendiyle kavga eden kişi dışarıdakine savaş açıyor... Yaklaşık 6 aydır birlikte olduğum kişi ve benim adıma akıl almaz komplo teorilerinden, insanın itibarını namusunu zedeleyecek iddialardan dolayı üzücü bir şekilde zorbalık yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

"ART NİYETLİ ÇABALAR"

Hara açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben benim adıma yapılmış gerçeği yansıtmayan, beni olduğumdan başka biri gibi göstermeye çalışan art niyetli çabaları sessizlikle izlemekteyim. Ama her şeyden önce canım kadar sevdiğim bu kişi ve benim adıma yabancı basında gayet makul/destekleyici haberler yapılırken bir zamanlar hoşgörünün diyarı olan, Yunus'a, Mevlana'ya ev sahipliği yapmış topraklarda bu şekilde bir tavrın yanımdaki kişiye ve bana haksızlık olduğunu düşünüyorum. (Kendisinin bütün dünyanın önünde Türkiyede yapılan haberlerin başından beri doğruyu yansıtmadığı konusunda paylaşım yaptığını hatırlatırım.) Zaman içerisinde bakıldığında yaratılan senaryoların (aldatma, demeç, ayrilik, proje, tv programı vs...) neredeyse hepsinin gerçek dışı olduğu kanıtlanmasına rağmen hala bu tutumun devam etmesi oldukça düşündürücü...

"AYRILIK YOK"

Şu anda Amerikadayım. Saat sabaha karşı 5... Ben bir iyilik projesi üzerinde çalışıyorum. Türkiye'de nasıl bir demeç vermişim olmayan bir kurgu üzerine? Ayrılık yok ki demeç verilmiş olsun... Başından beri de olmadı ki... Şu anda iki dünya güzeli kızın ve hayatımı paylaştığım kişinin mutluluğu benim adıma herşeyden önemli... Her şey onların bir gülümsemesi çalınmasın diye... Bu tarz gerçek dışı iddialara ve kötü niyetli çalışmalara karşı hukuki önlemler alacağımı üzülerek belirtmek istiyorum. Bu konuda hem insanlardan hem de basından dürüstlüğü ve vicdanı ilke edinmiş kişilere başarılar dilerim."

İşte Metin Hara'nın o paylaşımı:

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ayrılık iddialarına quot namus quot geçen zehir zemberek yanıt
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