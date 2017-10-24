Ayrılığı yalanlayan Hande, rol arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı

"KAYBEDENLER Kulübü" filminin oyuncuları Hande Doğandemir ile Yiğit Özşener'in bir kulüpte öpüşürken görüntüleri yayınlandı. Mert Fırat ile aşk yaşayan Hande Doğandemir, ayrılık haberlerini yalanlamış ve ilişkilerine devam ettiklerini açıklamıştı.

İKİLİ KİMSELERE ALDIRMADAN ÖPÜŞTÜ

Mert Fırat'la birlikte olan Hande Doğandemir, Yiğit Özşener ile rol aldığı " Kaybedenler Kulübü Yolda" filminin çekiminden sonra gece kulübüne eğlenmeye gitti ve dudak dudağa yakalandı. Mert Fırat'la ilişki yaşadığı bilinen Hande Doğandemir ve Yiğit Özşener kimseden çekinmeden herkesin ortasında samimi bir şekilde dans etmeye başladı. Bu dans sonrasını, öpücüklere bıraktı. Önce Yiğit Özşener, Hande Doğandemir'i tuttu yanaklarından ve dudaklarını dudaklarına götürdü. Hande Doğandemir de bu hamleye karşılık verdi.