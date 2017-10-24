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Ayrılığı yalanlayan Hande, rol arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı

Mert Fırat ile ayrıldıklarını yalanlayan Hande Doğandemir, Kaybedenler Kulubü filmindeki rol arkadaşı Yiğit Özşener ile barda öpüşürken yakalandı

Ayrılığı yalanlayan Hande, rol arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı

Mert Fırat ile ayrıldıklarını yalanlayan Hande Doğandemir, Kaybedenler Kulubü filmindeki rol arkadaşı Yiğit Özşener ile barda öpüşürken yakalandı

24 Ekim 2017 Salı 10:20
Ayrılığı yalanlayan Hande, rol arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı
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"KAYBEDENLER Kulübü" filminin oyuncuları  Hande Doğandemir ile  Yiğit Özşener'in bir kulüpte öpüşürken görüntüleri yayınlandı.  Mert Fırat ile aşk yaşayan  Hande Doğandemir, ayrılık haberlerini yalanlamış ve ilişkilerine devam ettiklerini açıklamıştı.

İKİLİ KİMSELERE ALDIRMADAN ÖPÜŞTÜ

Mert Fırat'la birlikte olan  Hande Doğandemir,  Yiğit Özşener ile rol aldığı " Kaybedenler Kulübü Yolda" filminin çekiminden sonra gece kulübüne eğlenmeye gitti ve dudak dudağa yakalandı.  Mert Fırat'la ilişki yaşadığı bilinen  Hande Doğandemir ve  Yiğit Özşener kimseden çekinmeden herkesin ortasında samimi bir şekilde dans etmeye başladı. Bu dans sonrasını, öpücüklere bıraktı. Önce  Yiğit Özşener,  Hande Doğandemir'i tuttu yanaklarından ve dudaklarını dudaklarına götürdü.  Hande Doğandemir de bu hamleye karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Doğandemir
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