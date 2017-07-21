Ayrılığa dayanamayan İrem, ihanete göz yumdu

POPÇU İrem Derici 1 yıldır aşk yaşadığı Lider Şahin'den geçen Haziran'da ayrılmıştı. İkilinin ayrılık nedeni olarak aldatma dense de çift bu durumu yalanlamıştı. Ayrılığın ardından esmer güzelle yakalanan Lider'i, ünlü şarkıcı affetti.

AYRILIĞA 1 AY DAYANABİLDİLER

İrem Derici albüm, konser, Kanal D'de sunduğu 'Eğlenmene Bak' adlı programı nedeniyle yoğun tempoda çalışınca sevgilisine vakit ayıramamış, bu da ilişkiyi tüketmişti. Derici ayrılık sonrası "Hayatımın en güzel bir yılını geçirdim, teşekkürler" açıklamasını yapmıştı. Lider Şahin de bir hafta önce "Zor günler geçiriyorum. Ayrılık benim için hiç kolay değil" diyerek, barış sinyali vermişti. Eski sevgililer ayrılığa 1 ay dayanabildi.

BARIŞIN ŞEREFİNE TATİLE ÇIKTILAR

Birbirlerine ikinci kez şans daha tanıdılar. Çift önceki gün tatil için Karadağ'a gitti. irem Derici'yi bir hayranı cep telefonu ile 'Podgorica Havalimanı'nda sevgilisi Lider ile görüntüledi.