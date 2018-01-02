Ayrıldılar, ayrılacaklar derken Metin beklenen teklifi yaptı

Miami'de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı partide Metin Hara, maket bir yüzükle diz çökerek Adriana Lima'ya evlenme teklifinde bulundu. Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara'nın kafasında tutması dikkat çekti.

TÜRK yazar Metin Hara yeni yılın ilk saatlerinde dünyaca ünlü manken sevgilisi Adriana Lima 'ya evlenme teklif etti. İkili ayrılık dedikodularını tamamen bitirdi.

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