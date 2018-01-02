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Ayrıldılar, ayrılacaklar derken Metin beklenen teklifi yaptı

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile sürekli ayrılık haberleri çıkan Metin Hara bombayı patlattı. Metin, Adriana'ya evlenme teklifi etti

Ayrıldılar, ayrılacaklar derken Metin beklenen teklifi yaptı

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile sürekli ayrılık haberleri çıkan Metin Hara bombayı patlattı. Metin, Adriana'ya evlenme teklifi etti

02 Ocak 2018 Salı 17:12
Ayrıldılar, ayrılacaklar derken Metin beklenen teklifi yaptı
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TÜRK yazar Metin Hara yeni yılın ilk saatlerinde dünyaca ünlü manken sevgilisi Adriana Lima'ya evlenme teklif etti. İkili ayrılık dedikodularını tamamen bitirdi.

MAKET YÜZÜKLE EVLENME TEKLİFİ ALDI

 Miami'de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı partide Metin Hara, maket bir yüzükle diz çökerek Adriana Lima'ya evlenme teklifinde bulundu. Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara'nın kafasında tutması dikkat çekti.

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