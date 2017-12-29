Ayrıldı, ayrılacaklar" derken Metin'le Adriana evlilik bombasını patlattı

AŞKLARI ile aylardır magazin gündeminden düşmeyen Türk yazar Metin Hara ile Brezilyalı model Adriana Lima'nın, iki aya kadar dünya evine gireceği iddia edildi.

2 AYA KADAR EVLENECEKLER

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi şöyle: "Türk hayranları tarafından 'yenge' diye anılan dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, gerçekten yengemiz oluyor! İlk flört etmeye başladıkları haberini de veren çifte yakın bir arkadaşım, ikilinin iki aya kadar evleneceğini söyledi; hayırlısı."