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Ayrıldı, ayrılacaklar" derken Metin'le Adriana evlilik bombasını patlattı

İlişkileri başladıkları günden beri ayrılık dedikodularının ardı arkası kesilmeyen Adriana Lima ve Metin Hara, 2 ay içinde evlenmeye karar verdi

Ayrıldı, ayrılacaklar" derken Metin'le Adriana evlilik bombasını patlattı

İlişkileri başladıkları günden beri ayrılık dedikodularının ardı arkası kesilmeyen Adriana Lima ve Metin Hara, 2 ay içinde evlenmeye karar verdi

29 Aralık 2017 Cuma 15:29
Ayrıldı, ayrılacaklar" derken Metin'le Adriana evlilik bombasını patlattı
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AŞKLARI ile aylardır magazin gündeminden düşmeyen Türk yazar Metin Hara ile Brezilyalı model Adriana Lima'nın, iki aya kadar dünya evine gireceği iddia edildi.

2 AYA KADAR EVLENECEKLER

 Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi şöyle: "Türk hayranları tarafından 'yenge' diye anılan dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, gerçekten yengemiz oluyor! İlk flört etmeye başladıkları haberini de veren çifte yakın bir arkadaşım, ikilinin iki aya kadar evleneceğini söyledi; hayırlısı."

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