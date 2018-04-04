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Aynı evde yaşadığı damat adayı, hayatının şokunu yaşattı

İzdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Solmaz, birlikte yaşadığı Kaan'ın bütün eşyaları alıp gitmesi ile neye uğradığını şaşırdı

Aynı evde yaşadığı damat adayı, hayatının şokunu yaşattı

İzdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Solmaz, birlikte yaşadığı Kaan'ın bütün eşyaları alıp gitmesi ile neye uğradığını şaşırdı

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:09
Aynı evde yaşadığı damat adayı, hayatının şokunu yaşattı
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RTÜK tarafından yasaklanan izdivaç programında şöhreti yakalayan isimlerden Solmaz, birlikte yaşadığı Kaan isimli damat adayının oyununa geldi.
BÜTÜN EŞYALARI ALIP GİTTİ
Evlenecekleri konuşulan ve aynı evde kalan ikiliden Kaan, Solmaz'ın evde olmadığı zamanı fırsat bilerek bütün eşyalarını alıp gitti.
"SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNDÜRECEĞİM"
Sosyal medya hesabından evin boş görüntüsünü paylaşan Solmaz, "Onu rezil edeceğim. Kızlarla bana fotoğrafları geldi. Evimi görüyorsunuz bomboş. Her şeyimi alıp gitmiş. İnsan bu kadar yüzsüz olamaz. Ben ona kötülük yapmadım. Kaan'ın size gerçek yüzünü göstereceğim. Ben onu sürüm sürüm süründüreceğim" dedi.
FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ
Birlikte oldukları dönemde Kaan'ın kendisini aldattığını da belirten Solmaz, canlı yayını izleyen takipçilerine fotoğrafları gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
İzdivaçProgramSolmazKaan
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