Aynı evde yaşadığı damat adayı, hayatının şokunu yaşattı

RTÜK tarafından yasaklanan izdivaç programında şöhreti yakalayan isimlerden Solmaz, birlikte yaşadığı Kaan isimli damat adayının oyununa geldi.

BÜTÜN EŞYALARI ALIP GİTTİ

Evlenecekleri konuşulan ve aynı evde kalan ikiliden Kaan, Solmaz'ın evde olmadığı zamanı fırsat bilerek bütün eşyalarını alıp gitti.

"SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNDÜRECEĞİM"

Sosyal medya hesabından evin boş görüntüsünü paylaşan Solmaz, "Onu rezil edeceğim. Kızlarla bana fotoğrafları geldi. Evimi görüyorsunuz bomboş. Her şeyimi alıp gitmiş. İnsan bu kadar yüzsüz olamaz. Ben ona kötülük yapmadım. Kaan'ın size gerçek yüzünü göstereceğim. Ben onu sürüm sürüm süründüreceğim" dedi.

FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ

Birlikte oldukları dönemde Kaan'ın kendisini aldattığını da belirten Solmaz, canlı yayını izleyen takipçilerine fotoğrafları gösterdi.