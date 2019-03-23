AYMÖD'ün 25. yıl gururu

ALANYA Yardıma Muhtaç Öğrenciler Derneği (AYMÖD), 25. yılını Kargıcak'taki First Class Otel'de kutladı. Çok sayıda yardımseverin katıldığı gecede Bodrum Prensi Lemi sahne aldı. Şarkılarıyla konukları coşturan Lemi, sahne performansı ile beğeni topladı. Renkli gecede bir konuşma yapan AYMÖD Başkanı Mehmet Özkan, 25 yılı geride bırakmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi. Geride kalan 25 yılda 7-8 bin öğrenciye burs desteği sağladıklarını ifade eden Özkan, "Giderek büyüyen derneğimiz çeyrek asrı geride bıraktı. Bu yıl 20 öğrencimize burs veriyoruz. Allah izin verirse artarak da devam edecek. Bugün gerçekleştirdiğimiz 25. yıl gecemize katılan tüm yardımseverlere teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

ÇEKİLİŞLE HEDİYELER DAĞITILDI

AYMÖD'ün First Class Otel'de yaptığı 25. yıl gecesinde çekiliş heyecanı da yaşandı. Daha önceden hazırlanan ve firmalar tarafından derneğe bağışlanan hediyeler, gecede yapılan çekilişle talihlilere dağıtıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren AYMÖD'ün 25. kuruluş yıldönümü kutlaması görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 21:15