AYMER Isparta'da

BİR Alanya markası olan AYMER Yapı Merkezi'nin Isparta'da faaliyete geçirdiği yeni şubesi, geçtiğimiz cuma günü yapılan renkli ve kalabalık bir açılış töreni ile hizmete girdi. Isparta-Afyon Karayolu üzerinde hizmet vermeye başlayan merkezin açılış törenine, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, KYK Genel Müdürü Uğur Kavukçuer, Akdeniz Bölge Müdürü Yasin Konuşkan ve çok sayıda davetlinin yanı sıra, Alanya'dan da çok sayıda iş adamı katıldı. Açılış töreninde konuşan AYMER Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uslu, "Alanya’da 11 yıl önce hizmete açtığımız AYMER Yapı Market'in ikinci şubesini Isparta’da açmış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz açılış töreninde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan saygıdeğer iş ortaklarımız ve Alanya’dan katılan değerli konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmaları sonrası yapılan merasiminde kurdeleyi protokol üyeleri birlikte kesti. Kurdele kesim töreni sonrası merkezi gezen davetliler, AYMER Yapı Merkezi’nin Isparta Şubesi’nde sunulan Kütahya Seramik, KYK Yapı Malzemeleri, Formina Ece Seramik, Newarc Armatür, Blanco Öztiryakiler, Lider, İdeal Standart, Mcm Merca Cam Mozaik, Duka, Vista Dora Aksesuar, Orca Ahşap Ürünleri, Eva Banyo, Aybel, Curkuşlar’ın en seçkin ürünleri inceledi.