AYMER'den Isparta'da görkemli açılış

ALANYA'NIN köklü firmaları arasında yer alan AYMER Yapı Merkezi’nin Isparta’da faaliyete soktuğu Isparta Şubesi’nin açılış töreni çok sayıda seçkin davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Isparta Afyon Karayolu üzeri yeni Ticaret ve Sanayi Odası yanında hizmet vermeye başlayan merkezin açılış törenine NG Kütahya Seramik’in Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, KYK Genel Müdürü Uğur Kavukçuer, Akdeniz Bölge Müdürü Yasin Konuşkan, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya’nın önde gelen İş İnsanları katıldı.

Ferhan Tülmen’in sunuculuğunda gerçekleşen açılış töreninde, kısa bir konuşma yapan AYMER Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uslu, “Alanya’da 11 yıl önce hizmete açtığımız AYMER Yapı Market’in ikinci şubesini Isparta’da açmış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz açılış töreninde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan saygıdeğer iş ortaklarımız ve Alanya’dan katılan değerli konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmaları sonrası yapılan merasiminde kurdelayı protokol üyeleri birlikte kesti. Kurdela kesim töreni sonrası merkezi gezen davetliler, AYMER Yapı Merkezi’nin Isparta Şubesi’nde sunulan Kütahya Seramik, KYK Yapı Malzemeleri, Formina Ece Seramik, Newarc Armatür, Blanco Öztiryakiler, Lider, İdeal Standart, Mcm Merca Cam Mozaik, Duka, Vista Dora Aksesuar, Orca Ahşap Ürünleri, Eva Banyo, Aybel, Curkuşlar’ın en seçkin ürünleri inceledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2018, 13:06