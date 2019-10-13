Ayla Çelik’e şok mesaj: Ölmeni istiyorum!

AYLA Çelik, konu ve konukları ile gündemi belirleyen Türkiye’nin ilk YouTube canlı yayın magazin programı “Magazin Noteri”ne çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ayla Çelik, bir takipçisinin “Bağdat” şarkısının patladığı günlerde kendisine direkt mesaj atarak “Ölmeni istiyorum” yazdığını ve aldığı o mesajdan sonra gözyaşlarına boğulduğunu hatta günlerce kendisine gelemediğini anlattı.

KLİPLE BAŞLAYAN AŞK!

Barboros Utku ile aşkının 2016 yılında “Bağdat” şarkısı sayesinde başladığını Magazin Noteri canlı yayında açıklayan ünlü şarkıcı, “Başka bir kadın ‘Bağdat’ şarkısının klibini izleyip şimdiki erkek arkadaşım Barbaros’a göndermiş ve izledikçe insanın aşık olası geldiğini söylemiş. Barbaros da klibi izleyip bana aşık olmuş ve benim peşime düşmüş. Emeğini takdir ettim” şeklinde konuştu.

"İBRAHİM TATLISES’E BİR ŞARKI VERDİM “KURTLAR SOFRASI”

Canlı yayında Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı’nın sorularını yanıtlayan Ayla Çelik, İbrahim Talıses için yaptığı yeni besteyi ilk kez açıkladı. Şarkıyı İbrahim Tatlıses’in oldukça beğendiğini belirten Ayla Çelik, “Şarkıyı İbrahim Tatlıses’in geçirdiği rahatsızlık üzerine yazdım. Kendisine sunduğumda çok duygulandı ve ağladığını belirtti. Gerisi İbrahim Tatlıses’in ekibine kalmış durumda. Henüz stüdyoya girip şarkıyı söylemedi.” ifadelerini kullandı.