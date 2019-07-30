Ayla Çelik'ten Hadise'ye gönderme

Şarkıcı Ayla Çelik, Reynmen'in 'Ela' adlı şarkısı eşliğinde dans eden Hadise'yi hedef aldı.

Ayla Çelik'ten Hadise'ye gönderme
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REYNMEN'İN 'Ela' şarkısı dijitalde patlamış durumda. Spotify'da 15 milyon kez dinlenen şarkı 83 milyon defa izlendi. Şarkıya kayıtsız kalmak imkânsızdı. Ama en bomba hareket Hadise'den geldi...

Hadise'nin otel odasında 'Ela' şarkısı eşliğinde çektiği video olay oldu.

'ABUK SUBUK HAREKETLER'

Yeni albümünün teaser'ını Instagram sayfasından paylaşan Ayla Çelik de Hadise'ye olay bir göndermede bulundu.

Çelik, "Birazdan yeni albümümün fragmanını paylaşacağım, çok heyecanlıyım. Lütfen çok sevin! Abuk subuk dans hareketleri yapmak zorunda kalmayayım" dedi.

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