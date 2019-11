Ayla Çelik: Sevgilim göbek atarsa terk ederim

ŞARKICI-söz yazarı Ayla Çelik 3 yıldır iş insanı Barbaros Utku ile birlikte.

Çelik “Barbaros Bey’i ilişki başlamadan önce testten geçirdiniz mi?” sorusuna ilginç bir cevap verdi: “Elbette, dans testimden geçti. Bir davette onu dansa kaldırdım.

Eğer göbek atsaydı o an bitecekti. Barbaros bugün bir davette göbek atsın, yine terk ederim. Oynayan erkeğe tahammülüm yok.”

"Her an evlenebiliriz"

Ayla Çelik, katıldığı bir programda 2016’dan beri aşk yaşadığı Barbaros Utku ile her an evlenebileceğini açıklamıştı.

“Barbaros ruh ikizim. Aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Göze batan, şatafatlı bir düğün istemiyorum" diyen Çelik "Saçımdan gelinliğime, takılarımdan çiçeklere kadar her şey sade olmalı. Sonra insanlar marka ve para konuşmaya başlıyor. Bu da beni fazlası ile geriyor” demişti.