Ayhan Aşan'ın kızı Büşra Aşan büyük kavganın ardından şaşırttı

GEÇEN haftalarda Show TV ekranlarında Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Artık Susma' programına şarkıcı Ayhan Aşan'ın kızı katılmıştı.

"OTURDUĞUMUZ EVDEN ÇIKARMAK İSTİYOR"

Posta'nın haberine göre babasıyla iletişim kuramadığını ifade eden Büşra Aşan, "Ben, babam ile baba kız olarak konuşamadığım için buradayım. Annemle boşanmaları sonuçlandı. Boşandıktan sonra annem manevi tazminat talebinde bulundu. Babam bizi oturduğumuz evden çıkarmak istiyor. Babam evi satışa çıkararak annemin tazminatını o şekilde ödemek istiyor. Babamla buluştuğumuzda annem hakkında ithamlarda bulundu. Her şeyden önce bir gönül kırgınlığım var. Kopuk bir baba-kızız. Aramıza sürekli insanlar giriyor" demişti.

"BABAMIN BENDE NUMARASI YOK"

Otizmli abisinin babasına daha çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Büşra Aşan'ın "Babamın bende cep telefonu yok, ben babama ulaşamıyorum, belki siz ulaşabilirsiniz" sözleri program sunucularu Seda Sayan ve Uğur Arslan'ı şaşırtmıştı.

İDDİALARI AVUKATIYLA YALANLADI

Canlı yayına bağlanan Ayhan Aşan'ın avukatı ise iddiaları yalanlayarak şunları söylemişti:

''Ayhan Bey, 18 yaşına kadar nafakasını ödemiştir. Ayhan Bey bir ev almıştır, ancak Selma Hanım mal kaçırarak bu evi bir önceki evliliğinden olan Uğur isimli oğluna vermiştir.''

'EVLATLARIM BAŞIMIN TACIDIR'

Kanlıca Boğaziçi Paysage Restaurant'ta sahneye çıkan Ayhan Aşan'ın kızı Büşra Aşan, TV'de aleyhine konuştuğu babasına getirdiği çiçekle zeytin dalı uzattı.

Kızını sevinçle karşılayan Ayhan Aşan "Evlatlarım başımın tacıdır" dedi. Ayhan Aşan'ın hayat arkadaşı Ayla Hanım ise "Ayhan Bey evlatlarıyla hep yakından ilgilendi" diye konuştu.

AYHAN AŞAN KİMDİR?

Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir'de doğdu. 8 yaşından itibaren müziğe ilgi duydu ve özel musiki dersi aldı. Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987'de yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti.

Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Türk müziği konusunda eğitim gördü. 1992 yılında hayranıyla hayatını birleştiren Ayhan Aşan’ın eski eşi Selma Aşan, 2008 yılının temmuz ayında mahkemeye başvurarak, 17 yıllık kocasının 8 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kendisini terk ettiğini ve başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürdü.