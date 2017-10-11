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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Avşar kızının mütevaziliği "Helal olsun" dedirtti

Hülya Avşar'ın yıllar önce Ampute Milli Takımı futbolcusu Barış Telli'ye yardım ettiği ve bunu yıllarca sakladığı ortaya çıktı

Avşar kızının mütevaziliği "Helal olsun" dedirtti

Hülya Avşar'ın yıllar önce Ampute Milli Takımı futbolcusu Barış Telli'ye yardım ettiği ve bunu yıllarca sakladığı ortaya çıktı

11 Ekim 2017 Çarşamba 12:40
Avşar kızının mütevaziliği "Helal olsun" dedirtti
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AVRUPA şampiyonu olarak büyük bir başarı elde eden Ampute Milli Takımı herkesin göğsünü kabarmıştı. Takımın başarılı futbolcusu Barış Telli,  Hülya Avşar'ın yıllar önce kendisine yardım ettiği ve protez bacak aldığını söyledi.

HÜLYA AVŞAR, UTANDI

Yıllardır yaptığı yardımı saklayan  Hülya Avşar, Barış Telli'nin açıklamasının ardından konuştu. "Böyle şeyleri konuşmaya gerek yok." diyerek "Helal olsun" dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarBARIŞ TELLİ
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