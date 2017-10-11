Avşar kızının mütevaziliği "Helal olsun" dedirtti

AVRUPA şampiyonu olarak büyük bir başarı elde eden Ampute Milli Takımı herkesin göğsünü kabarmıştı. Takımın başarılı futbolcusu Barış Telli, Hülya Avşar'ın yıllar önce kendisine yardım ettiği ve protez bacak aldığını söyledi.
HÜLYA AVŞAR, UTANDI
Yıllardır yaptığı yardımı saklayan Hülya Avşar, Barış Telli'nin açıklamasının ardından konuştu. "Böyle şeyleri konuşmaya gerek yok." diyerek "Helal olsun" dedirtti.
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