Avşar kızından bir garip evlilik sırrı: Erkekler eşlerini aldatsın

AŞK Doktoru köşesinin yazarı gazeteci Mehmet Coşkun Deniz, bu hafta "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programının konuğu oldu. Coşkundeniz'in sözlerinden çok Avşar kızının sözleri programa damga vurdu.

"ERKEKLER EŞLERİNE ÇAKTIRMADAN ALDATMALI"

Aşka dair yazıp söyledikleri ile yoğun ilgi gören Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz, Hülya Avşar ile evlilik, ilişki, aldatma üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programa damga vuran sözler ise Avşar'dan geldi. Hülya Avşar, "Erkekler eğer arada bir eşlerine çaktırmadan bir şeyler yaparlarsa o evlilikler yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler. Bir erkek arada bir karısına çaktırmadan yapmak zorunda" açıklamasını yaparak tartışma yaratacak sözlere imza attı.